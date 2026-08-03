«Ъ»: дронам хотят разрешить автоматически фиксировать нарушения ПДД

В России предложили разрешить использовать беспилотники для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Инициативу правительства направили на рассмотрение в Минтранс и МВД, сообщает «Коммерсантъ». С предложением выступила ассоциация ОКО, объединяющая производителей и операторов систем фиксации нарушений. Она предлагает изменить законодательство, чтобы штрафы, зафиксированные с помощью дронов, можно было автоматически направлять владельцам автомобилей по почте, как это сейчас происходит с дорожными камерами.

В России предложили разрешить использовать беспилотники для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Инициативу правительства направили на рассмотрение в Минтранс и МВД, сообщает « Коммерсантъ ».

С предложением выступила ассоциация ОКО, объединяющая производителей и операторов систем фиксации нарушений. Она предлагает изменить законодательство, чтобы штрафы, зафиксированные с помощью дронов, можно было автоматически направлять владельцам автомобилей по почте, как это сейчас происходит с дорожными камерами.

Предполагается, что беспилотники смогут фиксировать выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения. При этом зоны контроля должны обозначаться дорожными знаками.

Сейчас материалы, снятые с воздуха, могут использоваться только как доказательства по административному делу. Чтобы привлечь водителя к ответственности, инспекторам необходимо лично остановить его, показать запись и составить протокол.

В правительстве подтвердили получение обращения. В Минтрансе сообщили, что направят свою позицию в МВД.