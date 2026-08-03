Более 600 рязанцев попали в травмпункт БСМП

С 27 июля по 2 августа в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 673 пациентам. 121 человек обратились за помощью с переломами, 272 — с ушибами, 119 — с растяжениями, 137 — с ранами.