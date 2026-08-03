Бойцы «Севера» освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Отмечается, что бойцы установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. В Минобороны уточнили, что ВСУ потеряли на данном направлении более 155 военнослужащих, две боевые бронемашины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства. Помимо этого, за сутки силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 651 БПЛА самолетного типа.

Подразделения группировки российских войск «Север» освободили два населенных пункта в зоне спецоперации. Об этом 3 августа сообщили в Минобороны.

Отмечается, что бойцы установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области.

В Минобороны уточнили, что ВСУ потеряли на данном направлении более 155 военнослужащих, две боевые бронемашины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

Помимо этого, за сутки силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 651 БПЛА самолетного типа.

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