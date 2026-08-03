Банк России установил курсы валют на 4 августа

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 4 августа. Курс доллара вырос на 61 копейку и составил 80,07 рубля. Евро подорожал на 77 копеек — до 91,96 рубля. Официальный курс юаня увеличился на 6 копеек и достиг 11,83 рубля.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 4 августа.

Курс доллара вырос на 61 копейку и составил 80,07 рубля. Евро подорожал на 77 копеек — до 91,96 рубля. Официальный курс юаня увеличился на 6 копеек и достиг 11,83 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.