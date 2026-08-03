166,6 миллиона рублей потратят на ремонт Рязанского театра кукол

На модернизацию сценической механики выделено 66,6 миллиона рублей. Проект предусматривает демонтаж устаревшей противовесной системы на сцене. Вместо нее установят современную компьютерную систему управления. Стоимость второй закупки — почти 100 миллионов рублей. На эти средства выполнят комплексный капитальный ремонт здания. В зрительном зале демонтируют старые полы и заменят 324 кресла.

166,6 миллиона рублей потратят на ремонт Рязанского театра кукол. Соответствующие два тендера размещены на сайте госзакупок.

На модернизацию сценической механики выделено 66,6 миллиона рублей. Проект предусматривает демонтаж устаревшей противовесной системы на сцене. Вместо нее установят современную компьютерную систему управления.

Новые беспротивовесные лебедки обеспечат регулируемую скорость движения декораций. Оборудование оснастят двойной системой бесшумных тормозов в театральном исполнении и аварийным ручным приводом, принудительно отключающим электропитание для исключения случайного запуска.

Работы разделены на три этапа. Окончательный монтаж и пусконаладку закончат к августу 2028 года.

Стоимость второй закупки — почти 100 миллионов рублей. На эти средства выполнят комплексный капитальный ремонт здания. В зрительном зале демонтируют старые полы и заменят 324 кресла.

В нижнем фойе расчистят и отреставрируют кессонные потолки, а в верхнем фойе уложат почти 640 м² керамогранита, установят индивидуальную буфетную стойку с кварцевым агломератом и холодной витриной. Кроме того, в верхнем фойе смонтируют систему теплого водяного пола.

Ремонт затронет практически все служебные, административные и гримерные помещения на первом, втором и третьем этажах, а также склад декораций, столярную мастерскую и костюмерные. В кабинетах и коридорах заменят ветхий линолеум и плитку на кварцвиниловое SPC-покрытие и керамогранит, выровняют и оштукатурят стены, установят декоративные минеральные подвесные потолки и новые межкомнатные двери.

В санузлах и душевых полностью заменят сантехнику, включая унитазы, раковины, смесители и вытяжные вентиляторы, а стены облицуют новой керамогранитной плиткой. Также проектом запланирован ремонт центральной лестницы, замена входных дверных блоков и фрамуг, обновление систем электроснабжения и монтаж обогрева водосточных воронок.

Работы по этому тендеру завершат до 20 июля 2028 года.