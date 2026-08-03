14 пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные

Всего за выходные в регионе зафиксировали 9 047 нарушений ПДД РФ, в том числе 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 8 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Помимо этого, в ходе рейдов выявлено 8 нарушений, совершенных пешеходами, 12 водителей без прав. 42 нарушения допустили водители грузовых транспортных средств, 24 — водители мототранспорта. Также выявлено 138 нарушений, связанных с тонировкой.

14 пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего за выходные в регионе зафиксировали 9 047 нарушений ПДД РФ, в том числе 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 8 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Помимо этого, в ходе рейдов выявлено 8 нарушений, совершенных пешеходами, 12 водителей без прав. 42 нарушения допустили водители грузовых транспортных средств, 24 — водители мототранспорта. Также выявлено 138 нарушений, связанных с тонировкой.