В Рязани запустили не работавший почти 40 лет фонтан

Около Дворца Первых в областном центре открыли обновленный фонтан. Об этом сообщил мэр Рязани Борис Ясинский. По его словам, специалисты восстановили первоначальный вид фонтана. Они заменили насосное оборудование и подводящие коммуникации, отремонтировали чашу, смонтировали новое бетонное основание и восстановили борты. Также отреставрировали чугунную чашу и систему трубопроводов. Как указал Ясинский, фонтан не работал почти 40 лет. «К концу 90-х, когда разрушения достигли критического масштаба, даже звучали предложения демонтировать его и разбить на этом месте клумбу», — написал мэр.

Около Дворца Первых в областном центре открыли обновленный фонтан. Об этом 29 августа сообщил мэр Рязани Борис Ясинский.

По его словам, специалисты восстановили первоначальный вид фонтана. Они заменили насосное оборудование и подводящие коммуникации, отремонтировали чашу, смонтировали новое бетонное основание и восстановили борты. Также отреставрировали чугунную чашу и систему трубопроводов.

Как указал Ясинский, фонтан не работал почти 40 лет.

«К концу 90-х, когда разрушения достигли критического масштаба, даже звучали предложения демонтировать его и разбить на этом месте клумбу», — написал мэр.

Он добавил, что территорию Дворца Первых стараются сделать современной. Там уже есть детская площадка, а скоро появится и спортивная, заключил Ясинский.

Отметим, Дворец Первых — это бывший Дворец детского творчества. Его переименовали в 2026 году.

Фото: канал Бориса Ясинского в мессенджере «Макс».