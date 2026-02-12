Дворец детского творчества переименуют в рязанский дворец Первых

Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Малков отметил, что смена названия носит исторический характер, так как с 1957 года дворец был местом, «где росли поколения рязанских пионеров». «Сегодня эстафету принимает Движение Первых. Дворец остаётся пространством развития для детей и подростков. Сохраняются абсолютно все кружки и секции, продолжит работу педагогический коллектив. При этом усиливается работа по проектам Движения. Здесь будут проходить региональные фестивали, образовательные программы и другие молодёжные события», — заявил Малков. Он также отметил, что здание и территорию парка рядом с ним благоустроят. В парке появятся новые спортивные площадки, пространства для активного отдыха и занятий.

