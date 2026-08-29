В Рязани планируют открыть филиал международного клуба роллеров

В Рязани могут открыть филиал международного клуба роллеров. С такой инициативой выступил один из иностранных участников фестиваля BRICS Skate Cup. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Предложение прозвучало во время панельной дискуссии в Доме молодежи, посвященной развитию уличного спорта и урбанистики. Малков отметил, что идею планируют проработать.

В Рязани могут открыть филиал международного клуба роллеров. С такой инициативой выступил один из иностранных участников фестиваля BRICS Skate Cup. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Предложение прозвучало во время панельной дискуссии в Доме молодежи, посвященной развитию уличного спорта и урбанистики. Малков отметил, что идею планируют проработать.

На встрече с иностранными гостями и российскими спортсменами также обсудили развитие уличного спорта в Рязани. В частности, речь шла о строительстве нового скейт-парка перед филиалом Национального центра «Россия». Он будет рассчитан как на начинающих, так и на опытных спортсменов.

Губернатор отметил, что парк экстремальных видов спорта на Лыбедском бульваре уже стал одним из популярных мест у рязанской молодежи. Сейчас там проходит международный фестиваль BRICS Skate Cup.

Фото: соцсети Павла Малкова.