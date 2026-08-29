Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
22°
Вск, 30
23°
Пнд, 31
25°
ЦБ USD 85.6 -0.35 29/08
ЦБ EUR 99.68 -0.62 29/08
Нал. USD 86.85 / 85.80 29/08 12:16
Нал. EUR 100.95 / 101.55 29/08 12:16
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
Вчера 19:15
8 135
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 2026 17:31
662
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 103
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 046
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани планируют открыть филиал международного клуба роллеров
В Рязани могут открыть филиал международного клуба роллеров. С такой инициативой выступил один из иностранных участников фестиваля BRICS Skate Cup. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Предложение прозвучало во время панельной дискуссии в Доме молодежи, посвященной развитию уличного спорта и урбанистики. Малков отметил, что идею планируют проработать.

В Рязани могут открыть филиал международного клуба роллеров. С такой инициативой выступил один из иностранных участников фестиваля BRICS Skate Cup. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Предложение прозвучало во время панельной дискуссии в Доме молодежи, посвященной развитию уличного спорта и урбанистики. Малков отметил, что идею планируют проработать.

На встрече с иностранными гостями и российскими спортсменами также обсудили развитие уличного спорта в Рязани. В частности, речь шла о строительстве нового скейт-парка перед филиалом Национального центра «Россия». Он будет рассчитан как на начинающих, так и на опытных спортсменов.

Губернатор отметил, что парк экстремальных видов спорта на Лыбедском бульваре уже стал одним из популярных мест у рязанской молодежи. Сейчас там проходит международный фестиваль BRICS Skate Cup.

Фото: соцсети Павла Малкова.