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Рязанцев пригласили на роллер прогулку BRICS Skate Cup в Лесопарке 28 августа
С 27 по 30 августа Рязань примет второй международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup. В рамках фестиваля в пятницу 28 августа в Лесопарке пройдет открытая роллер прогулка для всех желающих — на роликах, скейтборде, самокате (не электро) или лонгборде. Все зарегистрировавшиеся получат уникальный пакет участника с приятными сюрпризами. На финише проехавших всю дистанцию будут ждать медали участника заезда. Расписание: 19:00 Сбор участников; 19:00 — 20:30 Подтверждение онлайн регистрации, выдача стартовых номеров; 20:30 Старт роллер прогулки; 21:00 — 21:30 Финиш, вручение медалей. Адрес: Главный вход в Рязанский Лесопарк. Зарегистрироваться можно по ссылке.

С 27 по 30 августа Рязань примет второй международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup. Об этом сообщает администрация города.

В программе — соревнования с участием мировых звезд скейтбординга, чемпионов России по роллер спорту и скутерингу. Участвуют более 500 райдеров из 30 стран.

В рамках фестиваля в пятницу 28 августа в Лесопарке пройдет открытая роллер прогулка для всех желающих — на роликах, скейтборде, самокате (не электро) или лонгборде.

Все зарегистрировавшиеся получат уникальный пакет участника с приятными сюрпризами. На финише проехавших всю дистанцию будут ждать медали участника заезда.

Расписание:

  • 19:00 Сбор участников;
  • 19:00 — 20:30 Подтверждение онлайн регистрации, выдача стартовых номеров;
  • 20:30 Старт роллер прогулки;
  • 21:00 — 21:30 Финиш, вручение медалей.

Адрес: Главный вход в Рязанский Лесопарк.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Также отмечается, что необходимо быть старше 18 лет или быть в сопровождении взрослых. Рекомендуется пройти регистрацию заранее, так как количество слотов и стартовых пакетов ограничено.