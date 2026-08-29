Опубликован прогноз погоды на 30 августа в Рязанской области
В воскресенье, 30 августа, в Рязанской области ожидается переменная облачность без осадков. Прогноз опубликовали на сайте регионального ЦГМС. Ночью температура воздуха составит около +10°С. Ветер южный, 2 м/с. Днем воздух прогреется до +22°С. Ветер южный, 3 м/с.
В воскресенье, 30 августа, в Рязанской области ожидается переменная облачность без осадков. Прогноз опубликовали на сайте регионального ЦГМС.
Ночью температура воздуха составит около +10°С. Ветер южный, 2 м/с.
Днем воздух прогреется до +22°С. Ветер южный, 3 м/с.
При этом в регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за высокой пожарной опасности. Метеопредупреждение объявлено до 18:00 30 августа.