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Климатолог предупредил жителей ЦФО о погодных аномалиях в сентябре
Климатолог Михаил Семенов заявил, что в сентябре в регионы Центральной России вместо бабьего лета придут обильные дожди. Об этом он сообщил 28 августа в беседе с NEWS.ru. Семенов связал грядущие погодные аномалии с активизацией природного феномена Эль‑Ниньо — он уже влияет на атмосферную циркуляцию в мире, указал климатолог. «Мировые метеорологические сервисы не исключают усиления Эль-Ниньо — природного явления, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится намного теплее обычного. По этой причине меняются ветры и движение воздуха. Это, в свою очередь, провоцирует жару, засуху или сильные дожди во многих уголках нашей планеты», — сказал климатолог.

Климатолог Михаил Семенов заявил, что в сентябре в регионы Центральной России вместо бабьего лета придут обильные дожди. Об этом он сообщил 28 августа в беседе с NEWS.ru.

Семенов связал грядущие погодные аномалии с активизацией природного феномена Эль‑Ниньо — он уже влияет на атмосферную циркуляцию в мире, указал климатолог.

«Мировые метеорологические сервисы не исключают усиления Эль-Ниньо — природного явления, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится намного теплее обычного. По этой причине меняются ветры и движение воздуха. Это, в свою очередь, провоцирует жару, засуху или сильные дожди во многих уголках нашей планеты», — сказал климатолог.

Ранее стало известно, что сентябрь во многих регионах ЦФО будет напоминать затянувшееся бабье лето с периодическими дождями и порывистым ветром. Устойчивого похолодания в начале осени ученые не прогнозировали.

При этом синоптики сообщали, что бабье лето может наступить в Центральной России в середине сентября.