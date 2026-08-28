Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
19°
Сбт, 29
20°
Вск, 30
22°
ЦБ USD 85.95 1.67 28/08
ЦБ EUR 100.3 2.01 28/08
Нал. USD 86.26 / 87.00 28/08 11:20
Нал. EUR 100.65 / 102.00 28/08 11:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
Вчера 17:31
372
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 2026 12:33
1 857
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
907
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
25 августа 11:12
767
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Военкоматы могут получить расширенные данные на военнообязанных и их родных
Минобороны подготовило проект приказа, который предоставит военкоматам беспрепятственный доступ к подробным сведениям о призывниках и их близких родственниках. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовых актов, передало 28 августа издание «МК». Отмечается, что приказ еще не подписан и до 1 сентября 2026 года проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно проекту, по запросу военкоматов госорганы и частные компании должны будут предоставлять информацию о налоговых декларациях, банковских счетах, вкладах, кредитах, задолженностях, а также о трудовой и предпринимательской деятельности человека.

Минобороны подготовило проект приказа, который предоставит военкоматам беспрепятственный доступ к подробным сведениям о призывниках и их близких родственниках. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовых актов, передало 28 августа издание «МК».

Отмечается, что приказ еще не подписан и до 1 сентября 2026 года проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, как указано в материале, по запросу военкоматов госорганы и частные компании должны будут предоставлять информацию о налоговых декларациях, банковских счетах, вкладах, кредитах, задолженностях, а также о трудовой и предпринимательской деятельности человека.

Кроме того, в досье войдут данные о ДТП, загранпаспортах, статусе иноагента, административных и уголовных делах. Отмечается, что медицинские учреждения раскроют диагнозы, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез и зависимости.

Со ссылкой на проект приказа уточняется, что сбор данных затронет и близких военнообязанного: супругу, детей, родителей, братьев, сестер, шурина и свояченицу.

В публикации добавили, что меры необходимы для точной оценки годности к службе и оптимизации мобилизационного ресурса.