Военкоматы могут получить расширенные данные на военнообязанных и их родных

Минобороны подготовило проект приказа, который предоставит военкоматам беспрепятственный доступ к подробным сведениям о призывниках и их близких родственниках. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовых актов, передало 28 августа издание «МК». Отмечается, что приказ еще не подписан и до 1 сентября 2026 года проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно проекту, по запросу военкоматов госорганы и частные компании должны будут предоставлять информацию о налоговых декларациях, банковских счетах, вкладах, кредитах, задолженностях, а также о трудовой и предпринимательской деятельности человека.

Минобороны подготовило проект приказа, который предоставит военкоматам беспрепятственный доступ к подробным сведениям о призывниках и их близких родственниках. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовых актов, передало 28 августа издание «МК».

Отмечается, что приказ еще не подписан и до 1 сентября 2026 года проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, как указано в материале, по запросу военкоматов госорганы и частные компании должны будут предоставлять информацию о налоговых декларациях, банковских счетах, вкладах, кредитах, задолженностях, а также о трудовой и предпринимательской деятельности человека.

Кроме того, в досье войдут данные о ДТП, загранпаспортах, статусе иноагента, административных и уголовных делах. Отмечается, что медицинские учреждения раскроют диагнозы, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез и зависимости.

Со ссылкой на проект приказа уточняется, что сбор данных затронет и близких военнообязанного: супругу, детей, родителей, братьев, сестер, шурина и свояченицу.

В публикации добавили, что меры необходимы для точной оценки годности к службе и оптимизации мобилизационного ресурса.