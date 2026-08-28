В Рязани осудят водителя, напавшего на пенсионера на пешеходном переходе
Инцидент произошел 21 апреля на перекрестке улиц Высоковольтной и Островского. Водитель иномарки выехал на дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент проезжу часть начал переходить пожилой мужчина, который сделал нарушителю замечание. После этого мужчина вышел из автомобиля и ударил пенсионера по лицу и скрылся с места. В полиции начали проверку после инцидента. Пенсионер написал заявление. Уголовное дело по статье 116 УК РФ направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
В Рязани осудят водителя, напавшего на пенсионера на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 21 апреля на перекрестке улиц Высоковольтной и Островского. Водитель иномарки выехал на дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент проезжу часть начал переходить пожилой мужчина, который сделал нарушителю замечание.
После этого мужчина вышел из автомобиля и ударил пенсионера по лицу и скрылся с места.
В полиции начали проверку после инцидента. Пенсионер написал заявление.
Уголовное дело по статье 116 УК РФ направлено мировому судье для рассмотрения по существу.