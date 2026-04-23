Полицейские нашли водителя, напавшего на пенсионера в Рязани

Напомним, 21 апреля на пересечении улиц Строителей, Островского и Высоковольтной в Рязани водитель иномарки проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора и напал на пенсионера, который сделал ему замечание. В полиции начали проверку после инцидента. Пенсионер написал заявление в полицию. Степень тяжести вреда его здоровью устанавливается. Выяснилось, что водитель — 28-летний житель областного центра. В отношении водителя иномарки составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 12.18 КоАП РФ («Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении») и ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ («Проезд на запрещающий сигнал светофора»). Также на мужчину возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

