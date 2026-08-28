В Госдуме предложили ужесточить наказание за опасные ветпрепараты

Депутаты Госдумы предложили ужесточить ответственность за производство и продажу опасных ветеринарных препаратов. С инициативой выступили после сообщений о гибели собак в разных регионах России после вакцинации препаратом «Мультикан-8» производства ООО «Ветбиохим». Авторы обращения предложили дополнить статью 238.1 УК РФ. Они считают, что наказание должно быть строже, если производство или продажа фальсифицированных либо недоброкачественных ветпрепаратов привели к массовому заболеванию, тяжелым увечьям или гибели животных.

Депутаты Госдумы предложили ужесточить ответственность за производство и продажу опасных ветеринарных препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

С инициативой выступили после сообщений о гибели собак в разных регионах России после вакцинации препаратом «Мультикан-8» производства ООО «Ветбиохим». Ранее говорилось, что в Рязанской области «Мультикан-8» и «Мультикан-6» изъяли из обращения.

Авторы обращения предложили дополнить статью 238.1 УК РФ. Они считают, что наказание должно быть строже, если производство или продажа фальсифицированных либо недоброкачественных ветпрепаратов привели к массовому заболеванию, тяжелым увечьям или гибели животных.

Кроме того, депутаты попросили Генпрокуратуру провести проверку из-за случаев гибели собак после вакцинации.

Также предлагается закрепить в Гражданском кодексе особый правовой статус животных как живых существ, способных испытывать эмоции и физические страдания. Авторы инициативы считают, что животных необходимо прямо указать как не являющихся вещами.

Еще одно предложение касается усиления государственного контроля за ветеринарными вакцинами и другими иммунобиологическими препаратами. Его хотят сделать сопоставимым с контролем лекарств для людей.