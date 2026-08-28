Рязанцы обеспокоены спилом деревьев на улице Фирсова
Пользователь отметил, что на улице Фирсова срубают зеленые деревья, а не сухие. Ранее на улице Есенина спилили растения. В мэрии отвечали, что срубили нездоровые и сухие деревья. Вместо них должны высадить новые.
Рязанцы обеспокоены спилом деревьев на улице Фирсова. Комментарий опубликован в соцсетях.
Пользователь отметил, что на улице Фирсова срубают зеленые деревья, а не сухие.
Ранее на улице Есенина спилили растения. В мэрии отвечали, что срубили нездоровые и сухие деревья. Вместо них должны высадить новые.