Рязанцы обеспокоены спилом деревьев на улице Фирсова

Пользователь отметил, что на улице Фирсова срубают зеленые деревья, а не сухие. Ранее на улице Есенина спилили растения. В мэрии отвечали, что срубили нездоровые и сухие деревья. Вместо них должны высадить новые.