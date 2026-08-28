Медведев: «Никаких планов мобилизации в России нет»

В России нет планов проводить новую мобилизацию. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости. По его словам, стране достаточно военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях после заключения контракта. «Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт», — сказал Медведев, отвечая на вопросы участников Фестиваля новых медиа.

В России нет планов проводить новую мобилизацию. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, стране достаточно военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях после заключения контракта.

«Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт», — сказал Медведев, отвечая на вопросы участников Фестиваля новых медиа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг сообщения о возможной новой волне мобилизации. Он назвал такие заявления информационными вбросами, которые, по его словам, распространяются для дестабилизации обстановки в стране.