«Мармакс» высадит липы на улице Фирсова в Рязани взамен аварийных деревьев

Девелоперская компания «Мармакс» прокомментировала РЗН.инфо ситуацию с вырубкой деревьев на улице Фирсова в Рязани. В организации пояснили, что удаление зеленых насаждений было произведено по рекомендации администрации города в связи с неудовлетворительным и аварийным состоянием старовозрастных деревьев.

Девелоперская компания «Мармакс» прокомментировала РЗН.инфо ситуацию с вырубкой деревьев на улице Фирсова в Рязани. В организации пояснили, что удаление зеленых насаждений было произведено по рекомендации администрации города в связи с неудовлетворительным и аварийным состоянием старовозрастных деревьев.

В рамках благоустройства прилегающей территории проекта «Арт Кварталы» на улице Фирсова уже в 2026 году планируется высадить девять лип и кустарники спиреи.

В компании застройщика пояснили, что в своих проектах они уделяют особое внимание озеленению городских пространств, интегрируя жилую среду и природный ландшафт. Ранее девелопер уже благоустраивал сквер на улице Горького рядом с клубным домом «Легенда Горького». Там обновили грунт, высадили газонную траву, установили урны, дизайнерские скамейки и фонари с теплым светом, обустроили тротуары и детскую площадку, сделав пространство общедоступным для всех горожан.

Летом того же года активно ведутся работы по благоустройству городского сквера у резиденции бизнес класса «Медный», который сформирует ландшафтный акцент в центре Рязани. В мае компания высадила 23 липы на улице Пролетарской, а всего в данном сквере девелопер планирует высадить около десяти тысяч растений.