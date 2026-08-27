В Украине допустили новую встречу с делегацией России

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов допустил, что следующая встреча российской и украинской делегаций может состояться уже в сентябре. Об этом он заявил в интервью «Новини.LIVE». По его словам, переговорный процесс сейчас находится на паузе, однако украинская сторона рассчитывает его возобновить. Буданов выразил надежду, что следующая встреча представителей России и Украины пройдет с участием американской стороны. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не располагают информацией о конкретных сроках следующего раунда переговоров.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов допустил, что следующая встреча российской и украинской делегаций может состояться уже в сентябре. Об этом он заявил в интервью «Новини.LIVE».

По его словам, переговорный процесс сейчас находится на паузе, однако украинская сторона рассчитывает его возобновить. Буданов выразил надежду, что следующая встреча представителей России и Украины пройдет с участием американской стороны.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не располагают информацией о конкретных сроках следующего раунда переговоров.