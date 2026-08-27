Песков заявил о вынужденности продолжать СВО вопреки желанию достичь целей мирно

Россия продолжила специальную военную операцию на Украине, так как не имеет возможности завершить конфликт иным способом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская сторона предпочла бы достигать своих целей мирными методами, однако в текущей ситуации продолжает операцию. Песков также отметил, что у Кремля нет информации о сроках нового раунда переговоров с США по Украине, но контакты между Россией и Америкой по данному вопросу продолжаются на рабочем уровне.

Россия продолжила специальную военную операцию на Украине, так как не имеет возможности завершить конфликт иным способом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона предпочла бы достигать своих целей мирными методами, однако в текущей ситуации продолжает операцию.

Песков также отметил, что у Кремля нет информации о сроках нового раунда переговоров с США по Украине, но контакты между Россией и Америкой по данному вопросу продолжаются на рабочем уровне.