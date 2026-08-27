В Турлатове трижды за неделю зафиксировали превышение сероводорода

С 17 по 23 августа в Рязани и Рязанском округе специалисты проверяли качество атмосферного воздуха. 17 августа передвижная лаборатория во время проверки воздуха на улице Школьной в деревне Турлатово обнаружила превышение допустимой концентрации сероводорода. Максимальный показатель составил 3,9 ПДКмр.

С 17 по 23 августа в Рязани и Рязанском округе специалисты проверяли качество атмосферного воздуха. Мониторинг проводили передвижные эколаборатории и стационарные посты наблюдения в Канищеве, Дашково-Песочне и возле Рязанского кремля. Об этом сообщили в региональном минприроды.

17 августа передвижная лаборатория во время проверки воздуха на улице Школьной в деревне Турлатово обнаружила превышение допустимой концентрации сероводорода. Максимальный показатель составил 3,9 ПДКмр.

В тот же день превышение зафиксировал стационарный пост в Дашково-Песочне. Концентрация сероводорода достигла 1,43 ПДКмр.

21 августа передвижная лаборатория вновь обнаружила превышение в Турлатове. На этот раз максимальная концентрация сероводорода составила 1,48 ПДКмр.