В Старожиловском округе загорелись два жилых дома

В деревне Мелекшино Старожиловского муниципального округа днем 26 августа произошел пожар в двух жилых домах. Сообщение о возгорании поступило в 14:51. На месте работали 10 человек и пять единиц техники, в том числе добровольная пожарная команда. Огонь уничтожил один жилой дом, второй получил повреждения. Общая площадь пожара составила 142 квадратных метра.