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В школах Рязанской области прошли учения
В рамках подготовки к новому учебному году в Рязанской области прошли пожарно-тактические учения. Мероприятия прошли на территориях Рязанского, Ряжского, Кораблинского, Рыбного и других округов. На них отработали совместные действия экстренных служб: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы и энергетиков. Особое внимание уделили спасению «пострадавших» и передаче их медикам, эвакуации детей и тушению условного пожара.

В школах Рязанской области прошли учения. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В рамках подготовки к новому учебному году в Рязанской области прошли пожарно-тактические учения. Мероприятия прошли на территориях Рязанского, Ряжского, Кораблинского, Рыбного и других округов.

На них отработали совместные действия экстренных служб: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы и энергетиков. Особое внимание уделили спасению «пострадавших» и передаче их медикам, эвакуации детей и тушению условного пожара.