В Рязанской области выявили более 10 нарушений среди мотоциклистов
Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Инспекторы проверяли водителей мототранспортных средств и выявляли нарушения ПДД, сообщили в пресс-службе ведомства. По итогам рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили более 10 нарушений среди водителей мотоциклов.
Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Инспекторы проверяли водителей мототранспортных средств и выявляли нарушения ПДД, сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам рейда сотрудники Госавтоинспекции выявили более 10 нарушений среди водителей мотоциклов.
В ведомстве напомнили мотоциклистам о необходимости соблюдать скоростной режим, использовать защитную экипировку, следить за техническим состоянием и регистрацией транспорта.
Ранее стало известно, что за сутки в Рязанской области инспекторы ГАИ выявили шесть нетрезвых водителей.