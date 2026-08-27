В Рязанской области за сутки выявили шесть нетрезвых водителей

За прошедшие сутки инспекторы Госавтоинспекции выявили в Рязанской области шесть водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Четверых автомобилистов остановили в нетрезвом виде, еще один отказался от медицинского освидетельствования, а другой повторно управлял автомобилем в состоянии опьянения. Всего сотрудники ГАИ выявили 19 435 нарушений ПДД. За сутки на дорогах региона зарегистрировали три ДТП, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести. Еще 40 аварий привели только к материальному ущербу.

За прошедшие сутки инспекторы Госавтоинспекции выявили в Рязанской области шесть водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Четверых автомобилистов остановили в нетрезвом виде, еще один отказался от медицинского освидетельствования, а другой повторно управлял автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего сотрудники ГАИ выявили 19 435 нарушений ПДД. За сутки на дорогах региона зарегистрировали три ДТП, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести. Еще 40 аварий привели только к материальному ущербу.

Кроме того, инспекторы выявили 45 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей. Два нарушения допустили пешеходы, еще два были связаны с перевозкой детей.

Также 20 нарушений допустили водители грузовиков, пять — водители автобусов.