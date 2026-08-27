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В Рязани ограничат парковку транспорта и перекроют несколько улиц
Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 931-летию города: с 23:00 28 августа до 11:00 29 августа на площади Соборной; с 20:00 28 августа до 20:00 30 августа части дороги от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской; с 06:00 до 18:00 29 августа на съезде с ул. Маяковского до д. 44б. Также 29 августа будет временно перекрыто движение транспорта на участках: от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской с 11:00 до 20:00 30 августа; на пл. Соборной с 09:30 до 11:00.

В Рязани ограничат парковку транспорта на нескольких улицах. Как отметили на сайте администрации города, это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 931-летию города:

  • с 23:00 28 августа до 11:00 29 августа на площади Соборной;
  • с 20:00 28 августа до 20:00 30 августа части дороги от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской;
  • с 06:00 до 18:00 29 августа на съезде с ул. Маяковского до д. 44б.

Также 29 августа будет временно перекрыто движение транспорта на участках:

  • от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской с 11:00 до 20:00 30 августа;
  • на пл. Соборной с 09:30 до 11:00.

Городской пассажирский транспорт будет следовать по следующим схемам движения:

  • автобус маршрута № 10 от остановочного пункта «Дом художника» будет следовать по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина», далее — в обратном направлении по тем же улицам;
  • троллейбус маршрута № 1 от остановочного пункта «Дом художника» будет следовать по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина», далее — в обратном направлении по тем же улицам;
  • автобусы маршрута № 90М2 будут следовать без заезда на остановочный пункт «Музей на Соборной».

Рязанцев попросили учитывать информацию при планировании маршрута.