В Рязани ограничат парковку транспорта и перекроют несколько улиц

Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 931-летию города: с 23:00 28 августа до 11:00 29 августа на площади Соборной; с 20:00 28 августа до 20:00 30 августа части дороги от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской; с 06:00 до 18:00 29 августа на съезде с ул. Маяковского до д. 44б. Также 29 августа будет временно перекрыто движение транспорта на участках: от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской с 11:00 до 20:00 30 августа; на пл. Соборной с 09:30 до 11:00.