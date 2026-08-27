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SuperJob: большинство рязанцев поддерживают запрет телефонов на уроках
Отмечается, что за запрет выступает 81% родителей. Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей. Родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже, чем те, кто старше. Согласно данным опроса, рязанцы с доходом до 100 тысяч рублей в месяц более лояльно относятся к использованию смартфонов во время учебного процесса, чем те, кто зарабатывает больше. Среди учителей поддерживают запрет 88%. Против жестких мер — 7%. Напомним, запрет на использование мобильных телефонов во время уроков введен в школах с 1 сентября 2024 года. Новый приказ, который вступит в силу в этом учебном году, носит технический характер и еще раз закрепляет уже действующие требования.

Большинство родителей из Рязани поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Соответствующие данные 27 августа привел SuperJob.

Отмечается, что за запрет выступает 81% родителей. Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей. Родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже, чем те, кто старше.

Согласно данным опроса, рязанцы с доходом до 100 тысяч рублей в месяц более лояльно относятся к использованию смартфонов во время учебного процесса, чем те, кто зарабатывает больше.

Среди учителей поддерживают запрет 88%. Против жестких мер — 7%.

Напомним, запрет на использование мобильных телефонов во время уроков введен в школах с 1 сентября 2024 года. Новый приказ, который вступит в силу в этом учебном году, носит технический характер и еще раз закрепляет уже действующие требования.