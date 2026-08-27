Рецидивист организовал фиктивный миграционный учет для 11 иностранцев в Рязани

Полицейские получили информацию о том, что 44-летний житель города фиктивно зарегистрировал 11 иностранцев из Средней Азии. Злоумышленник, ранее судимый за грабеж, кражу и незаконное хранение наркотиков, за два месяца через МФЦ в Железнодорожном и Московском районах Рязани оформил миграционный учет для 7 мужчин и 4 женщин, при этом зная, что они фактически проживают по другим адресам. Каждый из мигрантов заплатил ему за услуги. В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Иностранцы были сняты с фиктивного учета, в их отношении составлены административные протоколы.

В Рязани полицейские уличили рецидивиста в организации «резиновой» квартиры для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по области.

Участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по вопросам миграции получили информацию о том, что 44-летний житель города фиктивно зарегистрировал 11 иностранцев из Средней Азии. Злоумышленник, ранее судимый за грабеж, кражу и незаконное хранение наркотиков, за два месяца через МФЦ в Железнодорожном и Московском районах Рязани оформил миграционный учет для 7 мужчин и 4 женщин, при этом зная, что они фактически проживают по другим адресам. Каждый из мигрантов заплатил ему за услуги.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Полицейские продолжают проверять возможные дополнительные факты его противоправной деятельности.

Иностранцы были сняты с фиктивного учета, в их отношении составлены административные протоколы.