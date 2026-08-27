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Суд отказал рязанскому предпринимателю в иске к администрации города
Арбитражный суд Рязанской области отказал индивидуальному предпринимателю Кириллову И. А. в удовлетворении иска к администрации города. Предприниматель оспаривал односторонний отказ администрации от исполнения договора на размещение нестационарного торгового объекта, который был заключен по результатам аукциона. Суд установил, что причиной отказа стали нарушения условий договора со стороны Кириллова, в частности, несоблюдение требований к размещению вывески и техническим характеристикам объекта. В результате суд признал действия администрации законными и обоснованными, отклонив исковые требования предпринимателя.

Арбитражный суд Рязанской области отказал индивидуальному предпринимателю Кириллову И. А. в удовлетворении иска к администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Предприниматель оспаривал односторонний отказ администрации от исполнения договора на размещение нестационарного торгового объекта, который был заключен по результатам аукциона.

Суд установил, что причиной отказа стали нарушения условий договора со стороны Кириллова, в частности, несоблюдение требований к размещению вывески и техническим характеристикам объекта.

В результате суд признал действия администрации законными и обоснованными, отклонив исковые требования предпринимателя.