Apple закрыла один способ установки удаленных приложений банков на iPhone

Пользователи сторонних инструментов, таких как iMazing, сообщили о новых ограничениях доступа к сервисам Apple. Об этом пишет URA.ru. Ранее с помощью этих программ можно было устанавливать на iPhone приложения, удаленные из App Store, включая приложения российских банков. По информации из соцсетей, Apple начала отклонять авторизацию CommerceKit, что привело к появлению ошибки HTTP 403 при работе с такими сервисами. Разработчики проекта ipatool предполагают, что изменения связаны с обновлением системы получения криптографических ключей, однако пока не существует рабочего способа обхода новых ограничений. Специалисты отмечают, что данная мера не была направлена против российских сервисов, но затронула возможность их установки.

Пользователи сторонних инструментов, таких как iMazing, сообщили о новых ограничениях доступа к сервисам Apple. Об этом пишет URA.ru.

Ранее с помощью этих программ можно было устанавливать на iPhone приложения, удаленные из App Store, включая приложения российских банков.

По информации из соцсетей, Apple начала отклонять авторизацию CommerceKit, что привело к появлению ошибки HTTP 403 при работе с такими сервисами. Разработчики проекта ipatool предполагают, что изменения связаны с обновлением системы получения криптографических ключей, однако пока не существует рабочего способа обхода новых ограничений.

Специалисты отмечают, что данная мера не была направлена против российских сервисов, но затронула возможность их установки.