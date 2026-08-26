Wildberries выпустил свой мессенджер

Wildberries выпустил мессенджер WB Chat. В приложении можно переписываться, создавать группы и каналы, ставить статусы, а также отправлять фото и видео. Для авторизации в WB Chat необходимо иметь WB ID, то есть зарегистрироваться в экосистеме Wildberries. Также есть ограничение по версии ОС — на старые смартфоны и планшеты WB Chat установить не получится, придётся пользоваться им только через браузер. В пресс-служба компании рассказали, что WB Chat доступен пользователям в режиме бета-тестирования. У мессенджера базовый функционал для обсуждения покупок, а в будущем — для коммуникации с брендами и продавцами.

Wildberries выпустил свой мессенджер. Приложение появилось в в магазинах приложений.

Wildberries выпустил мессенджер WB Chat. В приложении можно переписываться, создавать группы и каналы, ставить статусы, а также отправлять фото и видео.

Для авторизации в WB Chat необходимо иметь WB ID, то есть зарегистрироваться в экосистеме Wildberries. Также есть ограничение по версии ОС — на старые смартфоны и планшеты WB Chat установить не получится, придётся пользоваться им только через браузер.

В пресс-служба компании рассказали, что WB Chat доступен пользователям в режиме бета-тестирования. У мессенджера базовый функционал для обсуждения покупок, а в будущем — для коммуникации с брендами и продавцами.