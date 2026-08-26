В Рязанском округе двое подростков пострадали при падении с мотоцикла

Авария случилась около 20:40 25 августа на дороге Калуга — Тула — Михайлов — Рязань (15-й километр отрезка Подвязье — Насурово — Бахмачеево у Насурова). По предварительной информации, 16-летняя жительница Рязанского округа двигалась на мотоцикле Motoland и упала вместе с транспортным средством. Водитель и 15-летний пассажир пострадали. Они получили травмы и обращались за медпомощью.