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В Рязанском округе двое подростков пострадали при падении с мотоцикла
Авария случилась около 20:40 25 августа на дороге Калуга — Тула — Михайлов — Рязань (15-й километр отрезка Подвязье — Насурово — Бахмачеево у Насурова). По предварительной информации, 16-летняя жительница Рязанского округа двигалась на мотоцикле Motoland и упала вместе с транспортным средством. Водитель и 15-летний пассажир пострадали. Они получили травмы и обращались за медпомощью.

В Рязанском округе двое подростков пострадали при падении с мотоцикла. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Авария случилась около 20:40 25 августа на дороге Калуга — Тула — Михайлов — Рязань (15-й километр отрезка Подвязье — Насурово — Бахмачеево у Насурова).

По предварительной информации, 16-летняя жительница Рязанского округа двигалась на мотоцикле Motoland и упала вместе с транспортным средством.

Водитель и 15-летний пассажир пострадали. Они получили травмы и обращались за медпомощью.