В Рязани провели уникальную операцию онкобольному с одним легким

Редкая операция выполнена в отделении торакальной онкологии. Хирурги провели резекцию правого легкого пациенту, который живет без левого органа уже восемь лет. В 2018 году мужчине диагностировали рак с прорастанием в пищевод и перикард [оболочка, в которой находится сердце]. Тогда рязанские онкохирурги полностью удалили левое легкое вместе с пораженными участками сердца и пищевода, после чего пациент прошел курс химиотерапии. Это позволило достичь ремиссии на восемь лет. Летом 2026 года при контрольном обследовании выявлена вторая злокачественная опухоль — теперь в правом легком. Исследование подтвердило, что очаг единичный.

В Рязани провели уникальную операцию пациенту с одним легким. Об этом 26 августа сообщили в соцсетях регионального онкодиспансера.

Редкая операция выполнена в отделении торакальной онкологии. Хирурги провели резекцию правого легкого пациенту, который живет без левого органа уже восемь лет.

В 2018 году мужчине диагностировали рак с прорастанием в пищевод и перикард [оболочка, в которой находится сердце]. Тогда рязанские онкохирурги полностью удалили левое легкое вместе с пораженными участками сердца и пищевода, после чего пациент прошел курс химиотерапии. Это позволило достичь ремиссии на восемь лет.

Летом 2026 года при контрольном обследовании выявлена вторая злокачественная опухоль — теперь в правом легком. Исследование подтвердило, что очаг единичный.

Бригада специалистов отделения торакальной онкологии провела резекцию опухоли. Отмечается, что послеоперационный период протекал нормально. Благодаря начальной стадии заболевания повторная химиотерапия не потребовалась.

Пациента выписали.

Фото: группа Рязанского онкодиспансера в «ВК».