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В Рязанской области приняли закон о списании транспортного налога погибших участников СВО
Рязанская областная Дума приняла закон, устанавливающий дополнительное основание для признания безнадежной к взысканию задолженности по транспортному налогу. Новая норма касается граждан, погибших при исполнении обязанностей военной службы в период специальной военной операции, сказано в документе, опубликованном на сайте газеты «Рязанские ведомости». Согласно тексту документа, списание долга распространяется на мобилизованных граждан, военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии, федеральных органов исполнительной власти, а также добровольцев и лиц, выполнявших задачи на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, включая прилегающие районы Российской Федерации.

Рязанская областная Дума приняла закон, устанавливающий дополнительное основание для признания безнадежной к взысканию задолженности по транспортному налогу. Новая норма касается граждан, погибших при исполнении обязанностей военной службы в период специальной военной операции, сказано в документе, опубликованном на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно тексту документа, списание долга распространяется на мобилизованных граждан, военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии, федеральных органов исполнительной власти, а также добровольцев и лиц, выполнявших задачи на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, включая прилегающие районы Российской Федерации.

Для применения данной льготы налоговый орган должен располагать сведениями об участии гражданина в специальной военной операции и данными о регистрации факта смерти из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В случае отсутствия этих сведений наследники вправе подать заявление, приложив свидетельство о праве на наследство, копию извещения о гибели или решения суда об объявлении умершим, а также документы, подтверждающие участие в боевых действиях.

Закон также распространяется на лиц, умерших в течение одного года после увольнения со службы вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в период проведения специальной военной операции. В этом случае дополнительно предоставляется копия документа, подтверждающего причинно-следственную связь между смертью и полученным ранением или заболеванием.