В Рязанской области педофила лишили российского гражданства

Уроженец Центральной Азии проживал в Рязанской области и в 2020 году получил гражданство России. При этом он дал письменное обязательство соблюдать законы государства. В июне 2026 года Нагатинский районный суд Москвы признал иностранца виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 и пунктом «а» части 3 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних), а также части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста). Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Рязанской области 39-летний уроженец Центральной Азии лишен российского гражданства. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мужчина проживал в Рязанской области и в 2020 году получил гражданство России. При этом он дал письменное обязательство соблюдать законы государства.

В июне 2026 года Нагатинский районный суд Москвы признал иностранца виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 и пунктом «а» части 3 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних), а также части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста).

Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В управлении по вопросам миграции УМВД по Рязанской области принято решение о прекращении гражданства РФ. Ранее выданный паспорт признан недействительными.

После освобождения мужчину депортируют.