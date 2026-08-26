В Рязани задержали мужчину, который крал велосипеды в Лесопарке

В Рязани полицейские задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в краже велосипедов в районе Лесопарка и ВДНХ. В полицию обратились два владельца велосипедов. 60-летний мужчина оставил велосипед в Лесопарке, пристегнув его противоугонным тросом. Вернувшись, он обнаружил только перекушенный тросик. 25-летняя рязанка оставила велосипед на ВДНХ без защиты и отошла на несколько минут. Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого вора. В его квартире в центре Рязани полицейские нашли и изъяли похищенные велосипеды.

В Рязани полицейские задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в краже велосипедов в районе Лесопарка и ВДНХ. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратились два владельца велосипедов. 60-летний мужчина оставил велосипед в Лесопарке, пристегнув его противоугонным тросом. Вернувшись, он обнаружил только перекушенный тросик. 25-летняя рязанка оставила велосипед на ВДНХ без защиты и отошла на несколько минут.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого вора. В его квартире в центре Рязани полицейские нашли и изъяли похищенные велосипеды.

По предварительной информации, мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Он приходил в Лесопарк и на ВДНХ, выжидал момент, когда рядом не было свидетелей, и забирал оставленные велосипеды. Похищенное хранил дома, рассчитывая сначала покататься, а затем продать.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.