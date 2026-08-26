В Рязани власти прокомментировали закупку на создание бота для мобилизации

В Рязанской области власти прокомментировали закупку на создание бота для мобилизации и медицины. На автоматический сервис для абонентов по направлениям медицины и мобилизации потратят 6,7 миллиона, следует из соответствующего тендера на сайте госзакупок. Согласно сайту госзакупок, сервис должен обеспечивать обработку не менее 15 одновременных голосовых диалогов и 30 текстовых диалогов в мессенджере «MAX».

В Рязанской области власти прокомментировали закупку на создание бота для мобилизации и медицины. На автоматический сервис для абонентов по направлениям медицины и мобилизации потратят 6,7 миллиона, следует из соответствующего тендера на сайте госзакупок.

Согласно сайту госзакупок, сервис должен обеспечивать обработку не менее 15 одновременных голосовых диалогов и 30 текстовых диалогов в мессенджере «MAX». В части медицинского направления голосовой помощник интегрируется с региональной системой управления здравоохранением. Это позволит автоматизировать запись на прием к врачу, её отмену, вызов врача на дом, а также проведение исходящих обзвонов для напоминания о визите в поликлинику или оценки качества оказания медицинской помощи.

По направлению «мобилизация» робот будет консультировать заявителей по широкому спектру вопросов. Система предоставит информацию о порядке поступления на военную службу по контракту, условиях заключения контракта, полагающихся федеральных и региональных выплатах, а также о льготах для военнослужащих и членов их семей. Кроме того, сервис будет разъяснять процедуры получения отсрочки, действия при невозможности дозвониться и контакты для связи с военными комиссариатами.

Все работы по настройке, резервному копированию данных и обеспечению работоспособности сервиса должны быть выполнены в период с 17 сентября по 24 декабря 2026 года. При этом система будет размещена на технологической площадке исполнителя на территории Российской Федерации, а записи разговоров будут храниться в течение трех месяцев. В случае, если голосовой помощник не сможет распознать запрос или столкнется со сложной ситуацией, звонок будет автоматически переведен на оператора единого регионального контактного центра.

В региональном минцифры пояснили, что данный сервис работает в Рязанской области с 2024 года:

«Это не просто чат-бот, а полноценный голосовой помощник для жителей региона. Его самые востребованные услуги — запись на прием к врачу и вызов врача на дом. Только с начала этого года ими воспользовались более семи тысяч рязанцев. Сервис работает на двух коротких номерах 122 и 117 — они знакомы каждому жителю региона».

В министерстве подчеркнули, что размещенная закупка подразумевает максимально широкий перечень работ по полному сопровождению и безопасному функционированию сервиса в соответствии с требованиями текущего законодательства: начиная от полного материально-технического обеспечения до обработки и хранения данных.