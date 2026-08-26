В Рязани спасатели достали королевского питона из трубы в квартире

25 августа в Рязани спасатели извлекли королевского питона из трубы в жилом помещении. Об этом сообщили в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева. Заявка на вызов поступила после того, как змею обнаружили в жилом помещении. Спасатели аккуратно достали пресмыкающееся из трубы. Сейчас питон находится на передержке под контролем специалистов.

25 августа в Рязани спасатели извлекли королевского питона из трубы в жилом помещении. Об этом сообщили в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева.

Заявка на вызов поступила после того, как змею обнаружили в жилом помещении. Спасатели аккуратно достали пресмыкающееся из трубы.

Сейчас питон находится на передержке под контролем специалистов.

Фото: МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева.