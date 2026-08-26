В Рязани полицейские помогли пострадавшему в ДТП пешеходу

Д️ТП произошло 25 августа, примерно в 22:50, около дома № 18 на улице Чкалова. По предварительной информации полицейских, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», сбил 56-летнего жителя Рязанской области, переходившего проезжую часть не по «зебре». Автоинспекторы прибыли до приезда других экстренных служб. Пешеходу потребовалась неотложная медицинская помощь. Госавтоинспекторы воспользовались укладкой для оказания первой помощи. Пешеходу наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций. Прибывшая бригада скорой доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

В Рязани полицейские помогли пострадавшему в ДТП пешеходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

Д️ТП произошло 25 августа, примерно в 22:50, около дома № 18 на улице Чкалова.

По предварительной информации полицейских, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», сбил 56-летнего жителя Рязанской области, переходившего проезжую часть не по «зебре».

Автоинспекторы прибыли до приезда других экстренных служб. Пешеходу потребовалась неотложная медицинская помощь.

Госавтоинспекторы воспользовались укладкой для оказания первой помощи. Пешеходу наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.

Прибывшая бригада скорой доставила пострадавшего в ближайшую больницу.