В Рязани отремонтировали остановку «Завод ЖБИ-2»
Специалисты отремонтировали остановку «Завод ЖБИ‑2» (в сторону улицы Высоковольтной). Ранее конструкция была перекошена, а покрытие изношено — использовать скамейку было небезопасно.
В Рязани отремонтировали остановку «Завод ЖБИ‑2». Об этом сообщает муниципальный центр управления.
Специалисты отремонтировали остановку «Завод ЖБИ‑2» (в сторону улицы Высоковольтной). Ранее конструкция была перекошена, а покрытие изношено — использовать скамейку было небезопасно.