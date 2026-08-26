В Рязани ночью перекроют дорогу к РНПК

В Рязани на две ночи закроют движение транспорта по дороге от пересечения улицы Рязанской и трассы М-5 до РНПК. Об этом сообщили в горадминистрации. Движение перекроют с 23:00 27 августа до 05:00 28 августа, а также с 23:00 28 августа до 05:00 29 августа. Из-за них отменят последние рейсы автобуса № 6. Не состоятся рейс от остановки «улица Новоселов, 60» в 22:51 и рейс от остановки «микрорайон Братиславский» в 22:53.

В Рязани на две ночи закроют движение транспорта по дороге от пересечения улицы Рязанской и трассы М-5 до РНПК. Об этом сообщили в горадминистрации.

Движение перекроют с 23:00 27 августа до 05:00 28 августа, а также с 23:00 28 августа до 05:00 29 августа.

Ограничения связаны с ремонтными работами в районе железнодорожного переезда.

Из-за них отменят последние рейсы автобуса № 6. Не состоятся рейс от остановки «улица Новоселов, 60» в 22:51 и рейс от остановки «микрорайон Братиславский» в 22:53.

На время ремонта на участке установят дорожные знаки и ограждения.