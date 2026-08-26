В Рязани из многоквартирного дома эвакуировали более 20 человек

Из-за пожара в поселке Строитель 24 рязанца эвакуировали из многоквартирного дома. Об этом РЗН.инфо рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В ведомстве сообщили, что 26 августа в 01:50 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Качевской. Локализовали огонь в 02:13, полная ликвидация произошла в 02:30. В тушении участвовали 14 сотрудников МЧС, 4 единицы техники. Площадь пожара — 16 кв. м. «Пострадавших нет. Эвакуировано 24 человека», — отметили в пресс-службе. Судя по кадрам из соцсетей, горела квартира.