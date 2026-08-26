В нескольких округах Рязанской области отключат свет

27 августа с 09:00 до 17:00 электричество отключат в следующих населенных пунктах Клепиковского округа: Борисово, Взвоз, Задне-Пилево, Иншаково, Макарово, Печурино, Подгорье, Ухино, Ивкино, Сосы, Чуфилово. В Сасовском округе с 09:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии в Батьках. С 9.00 до 16.00 будет отключено электроснабжение в д. Аниково и д. Перхуров в Касимовском округе.