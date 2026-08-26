В Касимовском районе сгорел автомобиль

В Касимовском районе сгорел автомобиль. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, машину обнаружили в районе деревни Шемордино. На опубликованных кадрах видно, что от автомобиля остался только обгоревший каркас, покрытый сажей.

В Касимовском районе сгорел автомобиль. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, машину обнаружили в районе деревни Шемордино. На опубликованных кадрах видно, что от автомобиля остался только обгоревший каркас, покрытый сажей.

Сгоревшая машина находится рядом с лесом. Что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.