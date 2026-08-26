В честь Дня города в Рязани проведут бесплатные экскурсии

В этом году горожан и гостей Рязани ждет формат фестиваля, который впервые прошёл в 2018 году. Бесплатные тематические экскурсии и пешеходные маршруты позволят открыть для себя Рязань с разных сторон. Среди них — «Рязань пешеходная», «Рязань финансовая», «Рязань историческая» и другие. Посетители смогут посетить частные и государственные музеи, включая галерею пряников, музей истории рязанского леденца и другие. Планируется масштабирование проекта: новые маршруты, больше интерактива и расширение географии. Зарегистрироваться на экскурсии можно по ссылке.

В честь Дня города в Рязани проведут бесплатные экскурсии. Об этом сообщает мэрия.

В этом году горожан и гостей Рязани ждет формат фестиваля, который впервые прошёл в 2018 году. Бесплатные тематические экскурсии и пешеходные маршруты позволят открыть для себя Рязань с разных сторон. Среди них — «Рязань пешеходная», «Рязань финансовая», «Рязань историческая» и другие.

Посетители смогут посетить частные и государственные музеи, включая галерею пряников, музей истории рязанского леденца и другие. Планируется масштабирование проекта: новые маршруты, больше интерактива и расширение географии.