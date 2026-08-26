Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
16°
Чтв, 27
19°
Птн, 28
19°
ЦБ USD 84.46 1.17 26/08
ЦБ EUR 98.52 1.08 26/08
Нал. USD 85.00 / 84.80 26/08 15:55
Нал. EUR 99.55 / 100.05 26/08 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
4 часа назад
638
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
Вчера 15:35
549
Рязань пересаживается на VOYAH: дилерский центр «VOYAH Автоимпорт Ряза...
Премиальный бренд высокотехнологичных автомобилей VOYAH...
Вчера 11:12
500
EVOLUTE подтверждает статус лидера: итоги семи месяцев 2026 года
Российский бренд электромобилей EVOLUTE продолжает укре...
24 августа 15:32
526
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В центре Рязани ограничат парковку и движение транспорта
Причина — подготовка Международного фестиваля экстремальных видов спорта «BRICS CUP». Парковку частного транспорта ограничат: с 6.00 28 августа до 20.00 30 августа на Лыбедском бульваре и на съезде на Лыбедский бульвар с улицы Право-Лыбедской; с 22.00 27 августа до 20.00 29 августа на стоянке от Брессюирского моста до гостиничного комплекса «Старый город»; с 22.00 27 августа до 22.00 28 августа на парковке, прилегающей к входной группе Лесопарка. 28 августа закроют движение транспорта на участках: по съезду на Лыбедский бульвар с улицы Право-Лыбедской с 06.00 до 20.00 30 августа; по территории стоянки Лесопарка с 17.00 до 22.00.

В центре Рязани ограничат парковку и движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина — подготовка Международного фестиваля экстремальных видов спорта «BRICS CUP».

Парковку частного транспорта ограничат:

  • с 6.00 28 августа до 20.00 30 августа на Лыбедском бульваре и на съезде на Лыбедский бульвар с улицы Право-Лыбедской;
  • с 22.00 27 августа до 20.00 29 августа на стоянке от Брессюирского моста до гостиничного комплекса «Старый город»;
  • с 22.00 27 августа до 22.00 28 августа на парковке, прилегающей к входной группе Лесопарка.

28 августа закроют движение транспорта на участках:

  • по съезду на Лыбедский бульвар с улицы Право-Лыбедской с 06.00 до 20.00 30 августа;
  • по территории стоянки Лесопарка с 17.00 до 22.00.