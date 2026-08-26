В центре Рязани ограничат парковку и движение транспорта

Причина — подготовка Международного фестиваля экстремальных видов спорта «BRICS CUP». Парковку частного транспорта ограничат: с 6.00 28 августа до 20.00 30 августа на Лыбедском бульваре и на съезде на Лыбедский бульвар с улицы Право-Лыбедской; с 22.00 27 августа до 20.00 29 августа на стоянке от Брессюирского моста до гостиничного комплекса «Старый город»; с 22.00 27 августа до 22.00 28 августа на парковке, прилегающей к входной группе Лесопарка. 28 августа закроют движение транспорта на участках: по съезду на Лыбедский бульвар с улицы Право-Лыбедской с 06.00 до 20.00 30 августа; по территории стоянки Лесопарка с 17.00 до 22.00.