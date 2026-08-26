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Умер актер Тим Карри, сыгравший в «Оно» и «Один дома 2»
Американский актер Тим Карри умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным издания, актер скончался вечером 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. В последние годы он серьезно болел. Тим Карри родился 19 апреля 1946 года. Широкую известность актеру принесла роль клоуна Пеннивайза в телевизионной экранизации романа Стивена Кинга «Оно», вышедшей в 1990 году. Кроме того, Карри сыграл мистера Гектора в фильме «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

Американский актер Тим Карри умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, актер скончался вечером 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. В последние годы он серьезно болел.

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года. Широкую известность актеру принесла роль клоуна Пеннивайза в телевизионной экранизации романа Стивена Кинга «Оно», вышедшей в 1990 году. Кроме того, Карри сыграл мистера Гектора в фильме «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

В 2012 году актер перенес серьезный инсульт, после которого оказался частично парализован и передвигался на инвалидной коляске. Несмотря на проблемы со здоровьем, Карри продолжал появляться на публике, а в 2025 году выпустил мемуары «Vagabond».

Фото: кадр из фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».