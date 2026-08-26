Трамп заявил о работе США над завершением конфликта на Украине

США активно работают над тем, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека. «Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец этому конфликту», — сказал американский лидер. Трамп также подтвердил визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По словам президента США, такая поездка является частью обычной работы, а из визита главы американской разведки в Россию «может что-то получиться».

США активно работают над тем, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире радиошоу Гленна Бека.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец этому конфликту», — сказал американский лидер.

Трамп также подтвердил визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По словам президента США, такая поездка является частью обычной работы, а из визита главы американской разведки в Россию «может что-то получиться».