«СОГАЗ‑Мед»: ваш надёжный помощник в профилактике и контроле сахарного диабета по ОМС

Сахарный диабет — серьёзное заболевание, которое нередко годами протекает незаметно. А когда симптомы становятся явными, в организме уже могут развиваться опасные осложнения: проблемы с сердцем, почками, зрением и другими системами. Для предотвращения этих рисков гражданам доступна вся необходимая медицинская помощь по полису ОМС.

Сахарный диабет — серьёзное заболевание, которое нередко годами протекает незаметно. А когда симптомы становятся явными, в организме уже могут развиваться опасные осложнения: проблемы с сердцем, почками, зрением и другими системами. Для предотвращения этих рисков гражданам доступна вся необходимая медицинская помощь по полису ОМС. Начиная от профилактических мероприятий: для полной проверки состояния здоровья. Заканчивая лечением сахарного диабета: обследования и лекарства. Помочь вам разобраться в системе ОМС и узнать о всей доступной медпомощи может ваша страховая медицинская компания, в которой оформлен полис ОМС: просто позвоните или напишите на сайте. Подробнее узнаем у экспертов компании «СОГАЗ-Мед».

Кто в группе риска

Диабет I типа: чаще связан с наследственностью, а также с воспалениями, травмами и инфекциями.

Диабет II типа: риск выше при избыточном весе (особенно абдоминальном), возрасте старше 45 лет, гипертонии, малоподвижности, нарушениях обмена холестерина, курении, а также при перенесённом гестационном диабете.

Понимание своих рисков — это первый шаг к защите здоровья. А следующий шаг вы можете сделать уже сегодня: обратитесь за поддержкой в «СОГАЗ‑Мед» по номеру 8-800-100-07-02 или на сайте sogaz-med.ru. Узнайте, как пройти профилактические мероприятия и получить медпомощь для лечения сахарного диабета, положенную по ОМС.

Как снизить риск развития диабета?

К сожалению, развитие сахарного диабета I типа предотвратить невозможно, на данный момент причина возникновения его неизвестна, а меры профилактики не разработаны. Риск же развития сахарного диабета II типа можно снизить.

Его главные причины — снижение физической активности, неправильное питание: преобладание в рационе большого количества углеводов, рафинированной пищи (десерты, выпечка, фастфуд и т. д. ). В связи с этим заболевание стремительно молодеет, поскольку с ростом показателей детского ожирения оно стало более распространенным среди молодежи.

Простые шаги к снижению риска

Вы можете значительно снизить риск развития диабета, если:

будете следить за весом;

выберете сбалансированное питание (больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых; меньше фастфуда, выпечки и сладостей);

добавите регулярную физическую активность — даже 30 минут быстрой ходьбы в день заметно снижают риски;

будете снижать уровень стресса и откажетесь от курения.

Почему важно не откладывать заботу о здоровье

Чем раньше вы узнаете о рисках или первых признаках болезни, тем проще будет сохранить качество жизни и избежать тяжёлых последствий. Именно поэтому так важны регулярные профилактические осмотры и диспансеризация: они дают шанс выявить проблему до того, как она станет серьёзной. А диспансерное наблюдение помогает держать уже диагностированное заболевание под контролем.

Как «СОГАЗ‑Мед» помогает застрахованным

Мы не просто информируем — мы помогаем превратить знания в реальные действия:

Напоминаем и мотивируем к профилактике. Мы помогаем не забыть о ежегодных профосмотрах и диспансеризации, которые позволяют вовремя заметить.

Открываем доступ к современным обследованиям. В рамках ОМС теперь доступно определение гликированного гемоглобина — этот анализ показывает средний уровень сахара в крови за 2-4 месяца и помогает увидеть скрытые риски. Для детей с 6 лет в профосмотр включён приём детского эндокринолога — это важный шаг для раннего выявления проблем.

Обеспечиваем непрерывную поддержку. Наш контакт-центр 8-800-100-07-02 работает круглосуточно и бесплатно.

Даём понятные ответы на сложные вопросы. На сайте доступен проект « Диабет » — это ваш персональный гид по теме: здесь вы найдёте информацию о диагностике и лечении в рамках ОМС, о своих правах как застрахованного лица и о том, как действовать в разных ситуациях.

Не ждите появления тревожных симптомов — лучше предотвратить проблему, чем бороться с её последствиями. Доверьтесь системе ОМС и поддержке «СОГАЗ‑Мед»: мы поможем разобраться, куда идти, какие обследования положены по ОМС и как защитить своё здоровье.